Почему День народного единства отмечают на Казанскую Божью Матерь

Не все знают, что празднику, который в современной России отмечают как День народного единства, почти четыре столетия. А если выражаться корректно, День Казанской иконы Божьей Матери, в народе - "Казанскую Божью Матерь" - в России празднуют 4 ноября уже более 369 лет.

Причем сначала это был сугубо московский праздник в честь спасения в 1612 году Москвы от польской интервенции, а в 1649 году он стал всероссийским. Обратите внимание, не церковным, а именно общенародным праздником: по-видимому, наши предки осознали всю значимость того, что сердце России - Москва была освобождена от иноземцев.

И произошло это именно 4 ноября (22 октября по старому стилю). Точнее, 4 ноября 1612 года русские воины взяли штурмом Китай-город, где засели поляки - это был переломный момент, а через четыре дня польский гарнизон в Кремле сам капитулировал. Важная победа, положившая начало концу Смутного времени.

Победа судьбоносная, но при чем тут икона? А при том, что список Казанской иконы Божьей Матери принесли с собой в ополчение, собранное Кузьмой Мининым и Димитрием Пожарским, казанские дружины. Перед этим чудотворным образом и молились воины, готовя себя к битве.

Четыре столетия спустя, нам, атеистам и маловерам, связь между победой и молитвами пусть даже и к знаменитой иконе кажется неочевидной. Но наши предки в этой связи были твердо уверены, и именно эта убежденность стала основой для того, чтобы посчитать день начала победы над польскими интервентами днем празднования Казанской иконы Божьей Матери. Вторым днем празднования. Потому что один праздник у Казанской уже был - день ее чудесного обретения: 8, или, по новому стилю, 21 июля.

Произошло это чудесное обретение неизвестного ранее образа за тридцать три года до того, как Казанская спасла Москву и Россию. Дело было так. В Казани (отсюда название), в 1579 году, после страшного пожара девятилетняя девочка Матрона увидела во сне Богородицу, которая указывала на место, где лежит Ее икона. Девочке, конечно, поверили не сразу, но потом все-таки начали рыть и на пепелище нашли икону удивительной красоты. После обретения образа начались чудеса, связанные с исцелениями больных, особенно слепых. В 1594 году священник Ермолай, ставший впоследствии знаменитым Патриархом Гермогеном, сделал точное описание обстоятельств обретения иконы и произошедших после этого исцелений. И с 1595 года Церковь устанавливает праздник в честь явления Казанской иконы - 21 июля. Так что к моменту, когда в России началась смута, икона Казанской Божьей Матери была уже не просто известна, но и очень почитаема.

Теперь, чтобы понять, какую роль сыграла Казанская в смутное время, давайте освежим в памяти, что же тогда происходило. 1605 год - умирает царь Борис Годунов, и московские воеводы-предатели убивают его сына Федора, в столицу въезжает Лжедмитрий I. Через год убивают и Лжедмитрия. Царем избирают Василия Шуйского (1606-1610), но смута продолжается. В 1608 году появляется Лжедмитрий II, войска Шуйского разбиты. Начинается прямая интервенция: в 1609 году польские оккупанты осаждают Смоленск, Троице-Сергиев монастырь (будущую лавру) под Москвой, затем входят в столицу. Страна разорена дотла: всюду разбой, мародерство, страх и предательство. Кажется, нет силы, которая бы собрала нацию воедино, подняла дух, возродила страну. В 1610 году свергают и Шуйского. Изменники-бояре избирают на Московское царство польского королевича Владислава. Страна на краю гибели.

И тут свой голос возвышает Церковь. Несмотря на численное и техническое превосходство польских интервентов, Троице-Сергиев монастырь стоит, полякам так и не удается покорить монахов. Находящийся в 1610 году под стражей патриарх Гермоген - тот самый, что делал описание чудес Казанской иконный Божьей Матери, призывает всех подняться на защиту православной веры и Отечества. На его призыв откликаются Кузьма Минин и Димитрий Пожарский, собравшие ополчение. К войскам присоединяются казанские дружины, они и берут с собой, в войско, чудотворную икону Казанской Божьей Матери.

Народные бедствия Церковь всегда воспринимала как наказание за грехи. Поэтому пост, покаяние и молитва считались непреложной подготовкой к любому бою. "Не имамы бо иные помощи, не имамы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дево", - говорится в молитве к Казанской: "Не имеем иной помощи, не имеем иной надежды, кроме Тебя, Пречистая Дева".

Чудесное спасение страны, когда в народе пробуждались духовные силы, и они показывали пример героизма ради Отечества, повторялись потом в истории России не однажды. И часто это было связано со Спасительницей - Казанской иконой Божьей Матери. В 1709 году, перед Полтавской битвой, Петр Великий со своим воинством молился перед Казанской о даровании победы. Перед образом молился А. В. Суворов. Об избавлении от французов молились перед святыней и в 1812 году, один такой молебен - при отбытии М. И. Кутузова в действующую армию - хорошо запомнился свидетелям события тем духовным подъемом единения, который испытали все.

Казанская спасала и в Великую Отечественную, причем спасала всех - и атеистов, и тех, кто по своей национальной принадлежности должен был бы верить уж никак не в Господа Иисуса Христа…

В словах молитвы, читаемой перед Казанской иконой Божьей Матери, содержится ключ к пониманию того, почему этот образ являл нам поддержку в годину тревог. В молитве ясно и недвусмысленно дана связь между личным, между состоянием души человека, его греховностью, и общим - тем, в каком обществе, в какой стране мы живем.

Вчитайтесь в слова молитвы, это прозрение потрясающей глубины. Кстати, глаза на такие вещи открываются именно в годины великих народных потрясений. А раз эта связь, это единство нашего частного, личного и общего существует, значит совсем неслучайно, собирая силы на решительный бой, наши предки не просто молились, они постились, они каялись. Это становилось залогом их грядущих побед. В том числе и тех, что были осенены Казанским образом Богородицы. А потом, в благодарность, русские ставили в честь Казанской иконы Божьей Матери храмы. В России их было несчитанное количество. И в каждом доме икона - ею благословляли венчающихся, а потом вешали над детской кроваткой - в защиту от духовных и физических недугов.

Именно Казанский образ преподносят крестившемуся после Таинства Крещения. К Казанскому образу Божьей Матери обращаются с молитвой, когда просят исцеления от болезней, и не только глазных, от любых. К иконе обращаются с молитвой, боясь внезапной смерти. Казанскую берут с собой в путешествия, ей молятся за тех, кто несет опасную и трудную службу.…

То, что Днем народного единства был выбран день празднования Казанской иконы Божьей Матери, имеет глубочайший смысл. Настоящее единство, и наше прошлое это неоднократно доказывало, может зиждеться только на духовном. И не приведи Господь, если мы забудем об этом в годы, когда смута - всего лишь страницы истории.

Молитва пред иконою Божией Матери "Казанская"

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со страхом, верою и любовию пред честною (и чудотворною) иконою Твоею припадающе, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих к Тебе. Умоли, милосердая Мати, Сына Твоего и Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, Церковь же Свою Святую непоколебиму да соблюдет и от неверия, ересей и раскола да избавит. Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси всесильная христиан Помощница и Заступница. Избави же и всех, с верою Тебе молящихся, от падений греховных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, болезней, бед и от внезапныя смерти. Даруй нам дух сокрушения, смирение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя жизни и оставление прегрешений, да вси, благодарне воспевающе величия и милости Твоя, являемыя над нами зде на земли, сподобимся и Небеснаго Царствия, и тамо со всеми святыми прославим пречестное и великолепое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа во веки веков. Аминь.