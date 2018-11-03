Помпео рассказал об ослаблении США из-за действий России

Госсекретарь США Майк Помпео упрекнул Россию в ослаблении Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий поинтересовался состоянием отношений Вашингтона с руководством России, на что Помпео напомнил о стремлении президента Дональда Трампа выстроить "хорошие отношения" с Москвой. При этом настоял на изменениях в политическом курсе Кремля. По его мнению, Россия "создает проблемы, трудности, ослабляя защищенность" США. В пояснение своих слов американский госсекретарь указал на разногласия по различным международным договорам, в том числе по ракетной тематике.

Напомним, недавно Вашингтон заявил о намерении выйти из американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), утверждая, что Москва нарушает свои обязательства. Россия неоднократно отвергала эти нападки, предъявляя Вашингтону собственные претензии по ДРСМД.

При этом Помпео заявил о необходимости поддерживать диалог с Россией, выразив надежду, что это позволит США добиться необходимых им изменений, снижающих риски для американцев.