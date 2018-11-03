Пожилая парижанка "от скуки" украла около тысячи игрушек

Полиция Парижа задержала 72-летнюю женщину, которая украла около тысячи мелких игрушек из торговых точек. Как сообщил в субботу телеканал BBC News, выйти на след пожилой похитительницы помог один из торговцев, заметивший в интернете объявление о продаже игрушек из его магазина.

По объявлению полиция вычислила подозреваемую и нагрянула к ней с обыском. В доме пожилой женщины правоохранители обнаружили около тысячи упакованных игрушек и денежные средства в размере около 40 тысяч евро.

Парижанка оправдываться не стала и созналась в кражах, пояснив следователям, что занималась этим в основном "от безделья и скуки".