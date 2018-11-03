Президент США с супругой досрочно проголосовали на выборах в Конгресс

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания досрочно проголосовали на выборах в Конгресс Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщила газета The Hill, ссылаясь на представителя Белого дома.

Издание сообщает, что чета Трампов отдала свои голоса еще несколько недель назад в штате Нью-Йорк, в котором Дональд и Мелания зарегистрированы как избиратели. Теперь в день голосования - 6 ноября - супругам не придется покидать Вашингтон.

В ближайшие дни Трамп посетит несколько штатов и примет участие в кампании республиканских кандидатов. Он побывает в Западной Вирджинии, Флориде и Теннеси, сообщает "Интерфакс".

Напомним, шестого ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Будут переизбраны все депутаты палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий. Досрочно уже проголосовали около 24,7 миллиона человек.