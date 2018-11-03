Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды

В Кремле объявили график главы государства в праздник 4 ноября, День народного единства.

Сначала президент Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

После чего глава государства посетит выставку "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж". Экспозиция развернута в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Здесь можно увидеть свыше 280 значимых художественных произведений из 50 музеев страны: от икон времен Рюриковичей до XX века. Во второй половине дня в Большом Кремлевском дворце праздник продолжится торжественным приемом.

Президент вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.