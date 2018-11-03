Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды

Новости

По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 18:22
Умер актер и режиссер Олег Лавров 18:10
В Ленобласти произошло тройное ДТП с маршруткой 18:06
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину 17:50
Съемки второй части "Оно" завершены 17:50
В Саратовской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека 17:49
Пожилая парижанка "от скуки" украла около тысячи игрушек 17:48
Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при 17:22
Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году 17:14
СМИ: Леонид Слуцкий возглавит лиссабонский "Спортинг" 17:12
В Беларуси могут запретить съемку граждан без их согласия 16:59
В Алтайском крае полицейский протаранил магазин и скрылся с места ДТП 16:51
Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ 16:09
Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии 16:08
В Челябинске установили памятник "российскому Хатико" 16:03
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани 15:34
Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA 15:16
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви 15:14
В Гонконге умер "крестный отец" Брюса Ли и Джеки Чана 15:12
В Германии окончательно отменили смертную казнь 15:02
Андрей Ещенко вернулся в молодежный состав "Спартака" 14:56
В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек 14:40
Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации 14:38
Названы самые популярные среди мужчин курорты России 14:34
У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 16:37
Рубрика: Власть

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды

Текст: Кира Латухина
В Кремле объявили график главы государства в праздник 4 ноября, День народного единства.
Фото: Завражин Константин/РГ Фото: Завражин Константин/РГ
Фото: Завражин Константин/РГ

Сначала президент Владимир Путин возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Путин не планирует встречи в Париже в "нормандском формате"

После чего глава государства посетит выставку "Сокровища музеев России" в Центральном выставочном зале "Манеж". Экспозиция развернута в рамках XVII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Здесь можно увидеть свыше 280 значимых художественных произведений из 50 музеев страны: от икон времен Рюриковичей до XX века. Во второй половине дня в Большом Кремлевском дворце праздник продолжится торжественным приемом.

Президент вручит премию за вклад в укрепление единства российской нации и государственные награды иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США