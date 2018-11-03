"Акапелла Экспресс" пленила Воронеж оперой по Чуковскому

Музыкальный спектакль "Ваня и крокодил", поставленный в Московской областной филармонии, удивил публику фестиваля "Маршак". Поэма Чуковского, которую по инерции воспринимают как обычную сказку, предстала откликом на русскую революцию. А вокалисты - большинство которых занято в известной группе "Акапелла Экспресс" - разбавили "оперные" партии битбоксом.

Режиссер Олеся Невмержицкая создавала эту работу в 2017-м - в год столетия Октября и любимого детворой "Крокодила". Сопоставление напрашивалось. Искать историческую трактовку для каждой строчки Чуковского постановщики не стремились . Но конфликт цивилизованного мира и дикарей, которые ринулись толпою на "проклятый Зоосад, где в неволе наши братья за решетками сидят", налицо. Невинные фразы вроде "Мы решетки поломаем, мы оковы разобьем, и несчастных наших братьев из неволи мы спасем" звучат по-особенному, будучи положены на музыку с цитатами из "Интернационала" и "Яблочка" (композитор Григорий Ауэрбах, аранжировка Дениса Забавского).

Горилла здесь расхаживает по улицам Петрограда в бескозырке, Гиппопотам - в кожаной тужурке, Тигрица - в алом тюрбане и пиджаке с мужского плеча, ка к какой-нибудь комиссар или председатель домкома. Доблестный Ваня Васильчиков выходит на защиту милого буржуазного мира в старорежимных чулочках и с игрушечной саблей.

Детвора эти символы, конечно, не считывает. Но и ей в спектакле есть чем насладиться.

Музыканты госоркестра "Русские узоры" во главе с Забавским, сидя в глубине сцены, не только прекрасно играют, но и озорно подыгрывают актерам. То они чинные горожане в шляпах, то гости из той самой Африки, куда никому не рекомендуется гулять. На заднике мелькают кадры красочной анимации. Большой почтовый ящик посреди сцены превращается в аэроплан и берег Нила. Певцы меняют вокальные техники, как перчатки: то пародируют эстраду, то "дают" джазу, то возвращаются к академической манере.

Когда "крокодилы", примирившись с Ваней, радостно поют хором, начинаешь верить в нарисованное Чуковским будущее - где волк с ягненком поплывут-таки в одном челноке.