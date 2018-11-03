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03.11.2018 00:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело судмедэксперта по делу "мальчика из Балашихи" не вернут прокурору

Ходатайство адвокатов судмедэксперта Михаила Клейменова, который в прошлом году нашел 2,7 промилле алкоголя в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, было отклонено судом, передает РИА Новости.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Фото: Сергей Словохотов/ РГ
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Защита настаивала на возвращении дела прокурору, судья Щелковского суда Московской области отклонил ходатайство.

Напомним, что эксперт был отстранен от должности после того, как нашел в крови сбитого при ДТП ребенка 2,7 промилле алкоголя. Виновница ДТП, жительница Балашихи Ольга Алисова, приговорена к трем годам лишения свободы.

Слушание по делу судмедэксперта продолжается. Ему вменяется ст. 293 УК РФ ("Халатность").

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