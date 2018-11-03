"Динамо" и ЦСКА мячей друг другу не забили

В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги состоялось одно из классических московских дерби - "Динамо" на своем поле принимало ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Встреча с первых минут развивалась при преимуществе гостей, однако свои моменты армейцы реализовать не могли. Имел шанс забить, в том числе, Никола Влашич, а Алан Дзагоев с убойной позиции пробил точно во вратаря "бело-голубых" Антона Шунина.

Во второй половине встречи ситуация принципиально не изменилась. "Красно-синие" имели реальный шанс вырвать победу в концовке после того, как вторую желтую карточку получил динамовский защитник Константин Рауш. В частности, Абель Эрнандес отлично замыкал головой подачу Марио Фернандеса, но мяч после его удара улетел выше ворот.

Финальный свисток зафиксировал безголевую ничью. ЦСКА упустил шанс выйти, по крайней мере, временно, на третье место. Набрав 20 очков, армейцы идут на пятой строчке. У "Динамо" стало 15 очков, они находятся на 10-м месте.