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03.11.2018 10:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Эмир Кустурица и Горан Брегович откроют для россиян настоящие Балканы

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Московский Международный дом музыки в ноябре предоставит уникальную возможность российской публике увидеть своих балканских кумиров - Эмира Кустурицу и Горана Бреговича. Первый здесь презентует 4 ноября новый альбом "Corps Diplomatique", а последний продемонстрирует 13 ноября уникальный музыкально-исторический проект "Три письма из Сараево".
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Для возвращения в Москву у музыкантов знаменитого "некурящего оркестра" - "The No Smoking Orchestra" Эмира Кустурицы - есть два весомых повода. Прежде всего, это презентация нового альбома Corps Diplomatique - впервые за 9 лет - который призван напомнить почитателям коллектива, что все его участники являются приверженцами космополитических взглядов. Второй повод - юбилей: самому знаменитому фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" исполняется 20 лет.

Между тем Горан Брегович представит столичной публике свой уникальный музыкально-исторический проект "Три письма из Сараево". На одной сцене с известным музыкантом и его группой "The Wedding and Funeral Orchestra" выступит симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", а дирижировать будет Фабио Мастранджело.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Как подчеркивают эксперты, Горан Брегович - один из лучших композиторов современности. Три религии, три разных и непохожих культуры, сосуществующие в боснийской столице - глубокомысленная музыка расскажет об этом лучше любого историка. Сольные партии для трех скрипок и энергичная музыкальная композиция призваны рассказать о терпимости к представителям иной культуры, о духовном богатстве и философской глубине, которые рождает слияние разных взглядов на мир, дружбу и любовь.

"Мой скрипичный концерт - это три музыкальных письма: мусульманам, христианам и евреям. Моя первая метафора - это Сараево, музыка в христианской, классической манере. Потому что я сам из Сараево, и потому что это не просто город, а олицетворение нашего времени: когда сегодня мы можем быть хорошими соседями, а завтра мы можем стрелять друг в друга, потому что у нас разные религии. Вторая метафора - это скрипка с восточными манерами, музыка, как играют ее мусульмане на Востоке. И наконец, третья - в стиле "клезмер", как играют евреи", - рассказывает о предстоящем концерте Горан Брегович.

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