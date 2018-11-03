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03.11.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава турфирмы присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров

Текст: Владислав Куликов

Генеральный директор туристического агентства в Москве присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров на теплоходах. Как сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело направлено в суд. 45-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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"По версии следствия, учредитель и одновременно генеральный директор туристического агентства, специализирующегося на продаже речных туров на теплоходах, обманным путем завладела деньгами клиентов на сумму около 3,5 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 40 человек, большинство из которых люди пожилого возраста", - рассказала Ирина Волк.

Как передает РИА Новости, следствие установило, что агентство позиционировало себя как посредник между потенциальными клиентами и туроператором по подбору круизов и бронированию путевок. Однако женщина присвоила деньги клиентов и распоряжалась ими по своему усмотрению. По данным Ирины Волк, обвиняемая признала вину и вернула деньги обманутым клиентам.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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