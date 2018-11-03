Корреспонденты "РГ" приняли участие в проверке автобусов на дорогах

Госавтоинспекции не хватает мер для воздействия на перевозчиков пассажиров. Корреспонденты "РГ" приняли участие в сплошной проверке автобусов, который провела ГИБДД Московской области.

Напомним, что в связи с ростом аварийности с автобусами в России, а также в связи с громкими авариями, которые произошли с участием автобусов, перевозивших пассажиров, начальник Госавтоинспекции МВД РФ дал указание провести проверку всех перевозчиков пассажиров в регионах. В том числе провести рейды по автобусам, в том числе с проведением сплошных проверок на дорогах. Это когда в специально выбранных местах останавливаются все автобусы подряд. Вот именно в таком мероприятии и поучаствовали корреспонденты "РГ".

Надо сказать, что Московская область не отличается повышенной автобусной аварийностью. Наоборот, за 9 месяцев этого года отмечается положительная тенденция к сокращению аварийности с участием пассажирского транспорта, в частности за истекший период зарегистрировано 262 ДТП, что на 10 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 36 человек. Это уже снижение на 28 процентов. Тем не менее, проверки проводят и здесь.

Корреспонденты провели полночи на посту на 74-м километре Киевского шоссе, и выявили некую тенденцию. Буквально в самом начале рейда, автобусы шли по этому участку валом. Однако буквально спустя час сплошных проверок, их поток заметно оскудел. Сложно поверить, что в девять вечера перестают ходить даже рейсовые маршруты. Но именно такое впечатление сложилось после дежурства на посту.

Среди тех автобусов, которые были остановлены, в большинстве случаев все было нормально. За редким исключением. Так, например, у одного из междугородних автобусов не работал привод средний двери. Еще у одного автобуса оказались разные шины на одной оси. В одном из автобусов не работал замок ремня безопасности. Все эти нарушения страшными не назовешь. Их быстро оформили, и отпустили автобусы дальше.

Кстати, пассажиры автобусов к проверке отнеслись с пониманием. Понятно, что все спешили добраться до дома. Но проверка не вызвала ни гнева, ни даже раздражения. Одна из пассажирок высказалась, что такой контроль необходим, всем хочется живыми до дома доехать.

У водителя рейсового автобуса не оказалось персональной карты для тахографа. А это серьезное нарушение. То есть режим труда и отдыха этого водителя никаким образом не учитывался. Водителя оштрафовали. В ГИБДД придется приехать должностному лицу этого предприятия для разбирательства по этому делу. Скорее всего, на него тоже наложат штраф. Так же информация об этом нарушении направлена в минтранс Московской области. По счастью, водитель автобуса выглядел довольно бодро. А что бы делали инспекторы, если бы у него был уставший вид? Правильно, ничего.

Напомним, что задержание транспорта сейчас возможно только в крайних случаях. Например, у автобуса неисправно рулевое управление или тормозная система. Отстранить водителя от управления можно только в том случае, если он нетрезв. Кстати, при такой же сплошной проверке, проведенной неделю назад, попался нетрезвый водитель. Пассажиров пришлось пересаживать на другой автобус. А если водитель просто уставший, даже если действующий тахограф показывает, что он не соблюдал режим труда и отдыха, то предпринять в этой ситуации инспектор не может ничего. Только оформить административное нарушение. Оснований для задержания автобуса нет.

Между тем огромное количество аварий происходит именно по причине усталости водителя. Кстати, развеем некий миф, который активно распространяется последнее время. Мол, водителя оштрафуют, если в зимний период он ездит на летних покрышках. Нет, за это привлечь к ответственности нельзя. Можно привлечь только за "лысую" резину. А уж зимняя она или летняя - не важно. Хотя это тоже становится причиной заторов и аварий на дорогах.

Всего за 9 месяцев этого года в России произошло 4125 аварий по вине водителей автобусов, что на 2,5 процента больше, чем в прошлом году. В них погибло 173 человека. А это на 21 процент меньше, чем в прошлом году. Анализ причин их совершения показывает, что в большинстве случаев водители не соблюдали установленный скоростной режим, а также режима труда и отдыха. Так же есть нарушения со стороны должностных лиц перевозчиков. А именно невыполнение обязанностей по контролю за техническим состоянием автобусов и предрейсовому медицинскому осмотру.

По результатам надзорных мероприятий в текущем году сотрудниками Госавтоинспекции Московской области привлечены к административной ответственности более 139,7 тыс. водителей, 980 должностных лиц автопредприятий, более 20 юридических лиц - организаторов перевозок. Выявлено более 13 тыс. неисправных автобусов, в том числе 101 с неисправной рулевой или тормозной системой, 418 с внесенными изменениями.