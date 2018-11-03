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03.11.2018 16:28
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Локомотив" победил тульский "Арсенал" и вышел на второе место в РПЛ

Текст: Данила Жиляев
Московский "Локомотив" одержал пятую подряд победу в РПЛ. На своем поле чемпионы России в 13-м туре первенства переиграли тульский "Арсенал" - 3:1.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Отметим при этом, что в первом тайме хозяева не имели ощутимого преимущества, хоть и забили первыми. На 26-й минуте Бенедикт Хеведес забил свой второй мяч за "Локо", замкнув передачу Мануэла Фернандеша со штрафного. Но девять минут спустя после подачи с углового счет точным ударом сравнял Максим Беляев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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В перерыве главный тренер "красно-зеленых" Юрий Семин произвел сразу две замены, выпустив на поле Эдера и Брайана Идову. Москвичи заиграли активнее и острее и в итоге добились своего. На 70-й минуте Антон Миранчук вывел "Локо" вперед - после его удара мяч влетел в ворота "Арсенала" рикошетом от Беляева. А через четыре минуты он же установил окончательный счет - 3:1.

Эта победа позволила "Локомотиву" набрать 24 очка и, по крайней мере, временно выйти на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на четыре балла. Впрочем, москвичей еще может подвинуть "Краснодар", который набрал на данный момент 22 очка, а свой матч 13-го тура еще не сыграл. "Арсенал" же с 14-ю баллами остался на 11-й строчке.

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