Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar

В Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов, требующих блокировки популярного онлайн-сервиса BlaBlaCar. Иск зарегистрирован 1 ноября.

Истцы требуют признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сам сайт внести в реестр запрещенных ресурсов.

Перевозчики считают, что BlaBlaCar позволяет автомобилистам и "черным" автобусным перевозчикам уходить от налогов и расходов на обеспечение безопасности.

По мнению истцов, так нарушители получают возможность перевозить пассажиров за деньги "под прикрытием понятия "компенсация затрат на топливо".