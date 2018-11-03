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03.11.2018 01:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Таганский суд Москвы с исками обратились несколько десятков автоперевозчиков и автовокзалов, требующих блокировки популярного онлайн-сервиса BlaBlaCar. Иск зарегистрирован 1 ноября.

Фото: depositphotos.com
Почему бесплатный сервис BlaBlaCar начал требовать оплату за бронь

Истцы требуют признать информацию на сайте и мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной в России, а сам сайт внести в реестр запрещенных ресурсов.

Перевозчики считают, что BlaBlaCar позволяет автомобилистам и "черным" автобусным перевозчикам уходить от налогов и расходов на обеспечение безопасности.

По мнению истцов, так нарушители получают возможность перевозить пассажиров за деньги "под прикрытием понятия "компенсация затрат на топливо".

Экономика Транспорт Судебная власть Суды общей юрисдикции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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