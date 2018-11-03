Под Рязанью задействовали резервную линию после прорыва газопровода

Для транспортировки газа по трубопроводу "Средняя Азия - Центр -III", на участке которого произошел прорыв и последующее возгорание, запустили резервную линию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного дежурного Минэнерго.

По данным агентства, поврежденная под Рязанью магистраль перекрыта на участке 1816-1865 км. Сейчас происходит выгорание газа. Как уточнили в экстренных службах, столб пламени достигает 15 метров в высоту. На месте работают 24 спасателя и 10 единиц спецтехники. Им удалось ликвидировать горение травы вокруг газопровода.

ЧП не повлияло на снабжение потребителей. Сейчас ведется подготовка к аварийно-восстановительным работам.

Как ранее сообщала "РГ", прорыв магистрального газопровода произошел в 17.55 в районе села Унгор Путятинского района. В результате аварии начался пожар. Никто не пострадал. По данным МЧС, угрозы близлежащим населенным пунктам нет.