Тоннель длиной более 500 метров откроют на Варшавском шоссе

Автотоннель длиной почти 600 метров на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы в Щербинке планируется ввести в эксплуатацию в ноябре, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

Запуск тоннеля позволит значительно улучшить транспортную ситуацию в Щербинке и Южном Бутово. Кроме того, повысится безопасность пешеходов за счет строительства новых переходов через Варшавское шоссе.

По словам Марата Хуснуллина, ввод данного объекта является частью крупного проекта по реконструкции Варшавского шоссе от проектируемого проезда №728 до обводной дороги на Подольск, в рамках которого в марте текущего года уже была открыта разворотная эстакада на пересечении магистрали с улицей Маршала Савицкого.