В Москве возбуждено дело на подростка, у которого нашли взрывчатку

Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани 15:34
Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA 15:16
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви 15:14
В Гонконге умер "крестный отец" Брюса Ли и Джеки Чана 15:12
В Германии окончательно отменили смертную казнь 15:02
Андрей Ещенко вернулся в молодежный состав "Спартака" 14:56
В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек 14:40
Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации 14:38
Названы самые популярные среди мужчин курорты России 14:34
У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США 14:15
В Иране готовятся к отражению кибератак со стороны США 13:59
Видео: Алсу перепела "Все идет по плану" Егора Летова 13:55
В Казани пожарные спасли пять человек из горящего жилого дома 13:45
Ученые рассказали о новой опасности соли 13:07
Глава турфирмы присвоила 3,5 миллиона рублей от продажи речных туров 13:06
Хаменеи объяснил, почему США проиграют в противостоянии с Ираном 12:55
МЧС начало вывод группировки из зоны подтопления на Кубани 12:54
Три белоруса пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком 12:44
Тоннель длиной более 500 метров откроют на Варшавском шоссе 12:37
Следствие требует ареста подростка, подозреваемого в изготовлении бомбы 12:33
МИД РФ раскрыл подробности встречи по Афганистану в Москве 9 ноября 12:32
Вышел трейлер третьего сезона "Настоящего детектива" 12:30
"Матч ТВ" покажет старт нового сезона Еврохоккейтура 12:25
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США 12:12
Бывший фаворит Аллы Пугачевой лег в наркологическую клинику 12:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве возбуждено дело на подростка, у которого нашли взрывчатку

Текст: Владислав Куликов
Правоохранительные органы в Москве возбудили дело в отношении школьника, у которого дома нашли взрывчатку. Сейчас ходатайство о его аресте рассматривает суд.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой").

Ранее в силовых структурах сообщали, что в пятницу в квартире дома на улице Свободы ученик одной из московских школ был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Источник уточнил, что задержанному 14 лет. По словам собеседника агентства, на подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе первоначального обыска в московской квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ. Уголовная ответственность по статьям УК РФ, которые инкриминируются подростку, наступает с 14 лет. Ходатайство об аресте поступило в Пресненский районный суд Москвы.

Дело судмедэксперта по делу "мальчика из Балашихи" не вернут прокурору

"Ходатайство следствия рассматривается в Пресненском суде в данный момент. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, то все проходит в закрытом режиме", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума
Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США