В Москве возбуждено дело на подростка, у которого нашли взрывчатку

Правоохранительные органы в Москве возбудили дело в отношении школьника, у которого дома нашли взрывчатку. Сейчас ходатайство о его аресте рассматривает суд.

Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 222.1. УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные организованной группой") и ч. 3 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств, совершенное организованной группой").

Ранее в силовых структурах сообщали, что в пятницу в квартире дома на улице Свободы ученик одной из московских школ был задержан по подозрению в изготовлении взрывного устройства. Источник уточнил, что задержанному 14 лет. По словам собеседника агентства, на подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщили в правоохранительных органах, в ходе первоначального обыска в московской квартире, где проживал подросток, были изъяты многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ, которые приобретались организованной группой с целью незаконного изготовления взрывчатых веществ. Уголовная ответственность по статьям УК РФ, которые инкриминируются подростку, наступает с 14 лет. Ходатайство об аресте поступило в Пресненский районный суд Москвы.

"Ходатайство следствия рассматривается в Пресненском суде в данный момент. Поскольку дело касается несовершеннолетнего, то все проходит в закрытом режиме", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Алексей Черников.