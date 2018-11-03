В Воронеже забилось "Вафельное сердце"

Новости

По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 18:22
Умер актер и режиссер Олег Лавров 18:10
В Ленобласти произошло тройное ДТП с маршруткой 18:06
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину 17:50
Съемки второй части "Оно" завершены 17:50
В Саратовской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека 17:49
Пожилая парижанка "от скуки" украла около тысячи игрушек 17:48
Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при 17:22
Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году 17:14
СМИ: Леонид Слуцкий возглавит лиссабонский "Спортинг" 17:12
В Беларуси могут запретить съемку граждан без их согласия 16:59
В Алтайском крае полицейский протаранил магазин и скрылся с места ДТП 16:51
Чем занимается попавший под санкции легендарный завод КрАЗ 16:09
Упавший в яму с кипятком петербуржец находится в тяжелом состоянии 16:08
В Челябинске установили памятник "российскому Хатико" 16:03
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с поездом на Кубани 15:34
Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA 15:16
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви 15:14
В Гонконге умер "крестный отец" Брюса Ли и Джеки Чана 15:12
В Германии окончательно отменили смертную казнь 15:02
Андрей Ещенко вернулся в молодежный состав "Спартака" 14:56
В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек 14:40
Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации 14:38
Названы самые популярные среди мужчин курорты России 14:34
У границ Калининградской области заметили самолет-шпион США 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 17:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже забилось "Вафельное сердце"

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Спектакли по книгам популярных сказочников привез на фестиваль "Маршак" молодой театральный проект из Москвы - Творческое объединение 9.

"Вафельное сердце" норвежки Марии Парр, которую называют "новой Астрид Линдгрен", оживили с помощью планшета, скотча и коробки из-под аспирина. "Андерсен. В поисках сказки" потребовал целого вороха ложек, батареи склянок, старой простыни и живого "тролля" с аккордеоном. Нехитрый реквизит и удачные импровизации актеров позволили публике увидеть знакомые сюжеты под интересным углом.

Фото: Андрей Парфенов/РГ
"Акапелла Экспресс" пленила Воронеж оперой по Чуковскому

Ганс Христиан мог сочинить волшебную историю о любой вещи, будь то огниво или коробок спичек. Мир Андерсена в постановке Светланы Черниковой (к слову, уроженки Воронежа) складывается из такого количества занятных штуковин, что у зрителя могли бы разбежаться глаза - не будь единственная актриса, Елена Дементьева, настоящим "человеком-оркестром".

Она стремительно потрошит комод, превращая чашки, кофейники и завалявшийся в ящике леденец в королевскую семью, груду перин и маленькую горошину; ищет в зале принцесс и назначает своего аккомпаниатора "троллем 80-го уровня"; наряжается карабасом-барабасом и цепляет куклу Кубаря на ногу, а Барышни-мячика - на руку; становится экраном для проекций… И, конечно, не забывает про поэтичный текст Андерсена, который звучит то в оригинале, то в беглом пересказе с забавными комментариями на злобу дня.

Сторителлинг, театр кукол и теней, видеомеппинг, современная хореография - команда постановщиков будто норовит продемонстрировать все богатство техник и технологий, доступных театру и самой Дементьевой. "Выставка достижений", однако, не выглядит ни эклектичной, ни избыточной.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
"Упсала-цирк" показал в Воронеже спектакль-иероглиф

Режиссер не предлагает новых неожиданных трактовок собственно текстам (в спектакле соединены сказки "Принцесса на горошине", "Жених и невеста" и "Волшебный холм"). Но за счет оригинальной подачи их становится просто лучше "слышно". Ведь от однообразных повторений может поблекнуть даже Андерсен.
"Вафельное сердце" Ивана Пачина, взявшего за основу рассказы Марии Парр о деревенском мальчишке Трилли и его лучшей подруге Лене, сделана в похожей манере, но в более лаконичной форме. Это "идет" тексту норвежской писательницы, подчеркнуто обыденному.

Мама кормит детей вечно-полезной капустой, хмурый папа реализует мамины грандиозные идеи, "бабушка-тетя" вяжет в подарок колючие свитера и печет вкусные вафли для Трилли, даже когда он не помогает ей чистить снег, непоседливая Лена ворчит на увальня-приятеля и мечтает об отце… Вообще ничего сказочного в этих историях. Если, конечно, не считать того, что Лена - любительница походить по канату и повисеть над обрывом на одной руке - до сих пор жива.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
Доктор Сьюз и доктор Чехов открыли воронежцам цену честного слова

Вот и представление сделано как бы без затей. Стул, тумбочка, силуэт горы из скотча, фотографии на прищепках и на планшете, игрушечная машинка ездит по коленке Трилли (Егор Строков). Тот, не отличаясь особым красноречием, описывает мелочи своей девятилетней жизни и все подбирается к главному - расставанию с "бабушкой-тетей" (умерла - теперь, видно, вяжет свитера для ангелов) и Леной (переехала с мамой в город).

Пускать скупую слезу в кульминационный момент зрителя не заставляют. Но он все равно за этого Трилли волнуется. И когда в финале, немного размытом, появляется намек на чудесное появление Лены - только что уехавшей с острова, можно сказать, навсегда (в детстве любое "надолго" - все равно что навсегда), - публика охотно домысливает истории хеппи-энд.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж IV детский театральный фестиваль МАРШАК
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М
В Иране заявили, что не боятся новых санкций США