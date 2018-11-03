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03.11.2018 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Жителей еще одной пятиэтажки Москвы начали переселять в рамках реновации

Текст: Иван Пышечкин

Жильцам 40 квартир пятиэтажки в Бабушкинском районе вручили ордеры на осмотр помещений в новом доме, в который они переселятся по программе реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Фото: stroi.mos.ru
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Пятиэтажный дом расположен по адресу улица Летчика Бабушкина, 27. Дом, в который жильцов будут переселять, находится в шаговой доступности от расселяемого объекта - на той же улице по адресу дом 29, корпус 2.

Старт переселению по программе реновации в Бабушкинском районе был дан еще в начале лета текущего года. Тогда в новые дома (улица Летчика Бабушкина, дом 39 и дом 41) начали заселяться жители двух пятиэтажек, расположенных на Осташковской улице. Уже в сентябре в новостройки переехали жители еще одной соседней пятиэтажки.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, чьи слова приводятся в сообщении, согласие на переезд из трех домов, которые начали расселять раньше, дали 91% жителей. Сам же процесс переселения не будет волнительным, поскольку все новые дома расположены максимально близко к сносимым. "Жильцы четырех пятиэтажек, переезжающие в новые дома, останутся в пределах своего района проживания, сохранив привычный уклад жизни", - отметил Левкин.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Реновация: Расселение пятиэтажек в Москве
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