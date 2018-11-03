Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

В субботу днем на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, зафиксировали пепловый выброс высотой до трех километров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Шлейф от выброса распространился на три километра в юго-восточном направлении от вулкана.

Угрозы для жителей Северо-Курильска нет. Пеплопада не зафиксировано, запаха сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.



В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.