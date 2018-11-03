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03.11.2018 07:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На выборах губернатора в Приморье не будет кандидата от КПРФ

Текст: Дина Непомнящая

Приморское региональное отделение КПРФ оказалось от участия в губернаторских выборах в декабре и не будет выдвигать своего кандидата. Как рассказал ТАСС, представитель коммунистов, это решение было принято на партийной конференции в субботу.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Напомним, 26 октября избирательная комиссия Приморского края начала прием документов от кандидатов в губернаторы. Он продлится до 18 ноября. Свои заявления подали уже 14 человек. Среди них кандидаты от партий "Союз горожан", "За женщин России", "Роста", "Патриоты России", Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, "Зеленые", "Партии социальных реформ" и ЛДПР. Пять кандидатов - самовыдвиженцы, участие которых в выборах стало возможным после внесения изменений в Избирательный кодекс региона. Самовыдвиженцем на выборы идет и врио губернатора края Олег Кожемяко.

В сентябре в Приморье прошли два тура выборов главы региона. Из-за многочисленных нарушений их итоги были отменены. Повторное голосование назначено на 16 декабря.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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