На выборах губернатора в Приморье не будет кандидата от КПРФ

Приморское региональное отделение КПРФ оказалось от участия в губернаторских выборах в декабре и не будет выдвигать своего кандидата. Как рассказал ТАСС, представитель коммунистов, это решение было принято на партийной конференции в субботу.

Напомним, 26 октября избирательная комиссия Приморского края начала прием документов от кандидатов в губернаторы. Он продлится до 18 ноября. Свои заявления подали уже 14 человек. Среди них кандидаты от партий "Союз горожан", "За женщин России", "Роста", "Патриоты России", Демократическая партия России, Коммунистическая партия социальной справедливости, "Зеленые", "Партии социальных реформ" и ЛДПР. Пять кандидатов - самовыдвиженцы, участие которых в выборах стало возможным после внесения изменений в Избирательный кодекс региона. Самовыдвиженцем на выборы идет и врио губернатора края Олег Кожемяко.

В сентябре в Приморье прошли два тура выборов главы региона. Из-за многочисленных нарушений их итоги были отменены. Повторное голосование назначено на 16 декабря.