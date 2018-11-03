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03.11.2018 13:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Казани пожарные спасли пять человек из горящего жилого дома

В столице Татарстана произошел пожар в жилом многоквартирном доме коридорного типа, расположенном по улице Нариманова. Пожарные спасли из огня пятерых человек, среди которых был ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

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По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 10.23. До прибытия пожарных расчетов из горящего здания эвакуировались 30 человек. Через 32 минуты огонь удалось локализовать, а в 11.24 полностью потушить. Площадь возгорания составила 23 квадратных метра. В ходе операции из горящей квартиры удалось вывести пятерых жильцов, среди которых один ребенок. Пострадавших нет.

Всего в ликвидации ЧП принимали участие 60 человек и 21 единица спецтехники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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