В Самарской области завели дело по факту гибели трех детей при пожаре

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту гибели троих маленьких детей на пожаре.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тела троих мальчиков в возрасте от 2,5 до 6 лет были обнаружены после тушения пожара в частном доме в селе Старый Буян.

Дети жили в этом доме вместе со своей матерью. По предварительным данным, в ночь, когда случился пожар, женщины в доме не было, дети находились там одни.