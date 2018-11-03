В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину

Сотрудники саратовской вневедомственной охраны Росгвардии старшина Алексей Богдалов и старший сержант Анатолий Васильев, патрулируя город, увидели на улице Шевченко полыхающий первый этаж ветхого дома.

В первую очередь, росгвардейцы поступили по инструкции - вызвали пожарных и медиков. А затем уже действовали на свой страх и риск - бросились в огонь, пытаясь спасти, кого можно.

И действительно, в помещении, где и произошло возгорание, они обнаружили беспомощную пожилую женщину, которая не могла передвигаться. Они вынесли ее на свежий воздух и оказали доврачебную помощь. Росгвардейцы спасли ей жизнь, иначе через несколько минут она бы задохнулась от угарного газа. А подоспевшие пожарные успели в считанные минуты справиться с пожаром, что тоже спасло жизнь и имущество многих людей.