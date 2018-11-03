В Саратовской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Саратовской области в субботу рейсовый автобус Mercedes-Benz столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

Как сообщили в отделении пропаганды управления ГИБДД по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось на 22 километре трассы Саратов - Балтай. В результат ДТП пострадали четыре человека. Медицинскую помощь пришлось оказывать трем пассажирам автобуса: женщине 63 лет, девушке 17 лет и 12-летней девочке. В больницу с травмами также госпитализирован 72-летний водитель легкового автомобиля.

Днем ранее, как рассказали в УГИБДД, в ДТП с другим автобусом на трассе Сызрань - Саратов - Озинки погиб человек. Водитель автомашины Hyundai Solaris врезался в стоящий на обочине автобус Scania. В результате 30-летний водитель легковой машины скончался от полученных травм. Пассажиров в салоне автобуса, к счастью, не было.