В Татарстане пьяный водитель насмерть сбил двоих подростков и скрылся

В Альметьевском районе Татарстана нетрезвый водитель сбил трех подростков и скрылся с места ДТП. В результате двое из них скончались, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла в деревне Новое Каширово в ночь со 2 на 3 ноября. Примерно в 23.45 26-летний водитель LADA Granta совершил наезд на трех несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет. В полиции отметили, что водитель не выбрал безопасную скорость движения, а подростки шли по проезжей части, вне зоны пешеходного перехода и не имели на одежде светоотражающих элементов.

В результате ДТП двое детей скончались на месте. Третий подросток госпитализирован в больницу Альметьевска. Водитель скрылся с места аварии, однако вскоре был задержан правоохранителями. За рулем сидел 26-летний житель Казани. Он был пьян.