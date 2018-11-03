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03.11.2018 11:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Иркутском в выставленном на продажу доме нашли истощенного льва

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ослабевшего от голода льва обнаружили в выставленном на продажу частном доме села Смоленщина, расположенного в окрестностях Иркутска. Его хозяин, как утверждают соседи, бросил животное и уехал на родину в Узбекистан, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сотрудников местного питомника "К-9".

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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В питомник обратились жители Смоленщины. Голодное животное издавало страшный рев и пугало людей. Соседи дома с брошенным львом рассказали, что сначала животное приходил кормить один из знакомых бывшего хозяина. Но последний раз этого человека видели около пяти дней назад. Все это время зверь не получал вообще никакой пищи.

- Мы связались с местной администрацией и участковым, которые подтвердили эту информацию, и согласились помочь нам забрать животное, - приводит слова руководителя питомника Вячеслава Славина агентство.

Льва нашли во дворе дома в холодном вольере. На дверях не было никаких замков и засовов. Их подпирала обычна палка. В любой момент голодный лев мог вырваться на улицы населенного пункта.

Сейчас льва забрали в питомник, где его откармливают и приводят в порядок здоровье. Зверю примерно полтора года, но весит он в два раза меньше нормы, и в четыре раза меньше уже живущей в питомнике львицы.

Откуда под Иркутском появился лев, сейчас выясняет полиция. Знакомые хозяина животного утверждают, что он выиграл его в карты. Если владелец не объявится, льва после выздоровления планируют передать в один из российских зоопарков.

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