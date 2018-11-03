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03.11.2018,  
19:31
Текст:  Николай Грищенко

Крейсер "Петр Великий" вышел на учения в Баренцево море

Флагман Северного флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" вышел в Баренцево море, где состоятся учения с привлечением авиации и сил ПВО. Район маневров закрыт для гражданского судоходства и самолетов. Власти Норвегии получили предупреждение о предстоящих ракетных стрельбах.

"В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море экипаж крейсера приступил к отработке учебно-боевых задач во взаимодействии с самолетами и вертолетами армии ВВС и ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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В учениях также задействованы базовые тральщики "Котельнич" и "Коломна", обеспечившие противоминную защиту крейсера во время выхода из Североморска.

На первом этапе экипаж "Петра Великого" отработал вопросы по обнаружению и сопровождению воздушных целей. В роли воздушной цели выступил противолодочный самолет Ил-38. После этого экипаж крейсера совместно с палубными вертолетами Ка-27 отработали поиск подводных лодок условного противника.

Напомним, что центр управления воздушным движением России уведомил Норвегию о предстоящих ракетных стрельбах с 6 по 9 ноября. Уведомление для летчиков (NOTAM) выдано для района в Баренцевом море в 20-ти милях от побережья Норвегии.

Справка "РГ"

Крейсер "Петр Великий" - самый большой в мире неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой. На данный момент основу вооружения крейсера составляют противокорабельные ракеты "Гранит" и зенитная ракетная система "Форт" (морской аналог С-300). Планируется, что в ходе модернизации крейсер получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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