В Ленобласти иномарка сбила двух детей, погибла 6-летняя девочка

В Лужском районе Ленинградской области у садоводческого товарищества "Якорь" автомобиль сбил двух детей на велосипедах, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая с территории товарищества, не справился с управлением и сбил опору ЛАП, после чего машину выбросило на встречную полосу.

По дороге в это время ехали двое детей на велосипедах: 6-летняя девочка и 14-летний мальчик. Иномарка влетела в велосипедистов.

В карете "скорой" девочка скончалась на руках у врачей. Мальчик доставлен в Лужскую центральную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают инспектора ГИБДД и полицейские. По факту случившегося начата проверка.