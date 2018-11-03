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03.11.2018 22:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти иномарка сбила двух детей, погибла 6-летняя девочка

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Лужском районе Ленинградской области у садоводческого товарищества "Якорь" автомобиль сбил двух детей на велосипедах, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

По предварительным данным, 61-летний водитель автомобиля Renault Logan, выезжая с территории товарищества, не справился с управлением и сбил опору ЛАП, после чего машину выбросило на встречную полосу.

По дороге в это время ехали двое детей на велосипедах: 6-летняя девочка и 14-летний мальчик. Иномарка влетела в велосипедистов.

В карете "скорой" девочка скончалась на руках у врачей. Мальчик доставлен в Лужскую центральную больницу.

Сейчас на месте происшествия работают инспектора ГИБДД и полицейские. По факту случившегося начата проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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