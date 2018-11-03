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03.11.2018 18:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В ДТП, произошедшем в Киришском районе Ленинградской области, пострадали четверо взрослых и двое несовершеннолетних, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю/ТАСС
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Авария произошла на двадцатом километре дороги Кириши - Будогощь. По неустановленным пока причинам автомобиль Hyundai Getz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель". В маршрутном такси находилось три пассажира, все они получили травмы разной степени тяжести. Водитель не пострадал. В Hyundai травмы получили водитель и двое несовершеннолетних пассажиров.

В настоящее время проводятся мероприятия по расследованию происшедшего.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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