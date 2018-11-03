В Петербурге в яму с кипятком провалился человек

В Петербурге в районе Колпино в яму с кипятком ночью провалился человек. Пострадавший доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга". Данная компания обслуживает теплосети района Колпино.

В пресс-службе подчеркнули, что инцидент произошел на пересечении улицы Ижорского батальона с Октябрьской. Частые аварии с прорывом труб в этом районе происходят оттого, что треть всех теплосетей Колпино находится в аварийном состоянии. Денег на капитальный ремонт у ведомства нет, а текущие ремонты превращаются в "латания прорех".

Собеседник "РГ" также отметил, что все заграждения и предупреждающие знаки на месте ремонта прорванного теплопровода были установлены вовремя, а пострадавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по всей видимости, стал жертвой своей неосторожности. Тем не менее, все страховые выплаты ему будут предоставлены в полном объеме.