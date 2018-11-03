В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек

В больницу Северодвинска поступили пять человек, пострадавших в результате дорожного столкновения автомобилей Volkswagen Polo и Mazda 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Архангельской области.

Собеседник агентства уточняет, что все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Водители обоих автомобилей были трезвы.

По предварительным оценкам, ДТП произошло в результате того, что автомобиль Volkswagen, в котором находились трое человек, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество водителю автомашины Mazda, где ехали двое. В настоящее время расследуются все обстоятельства происшествия.