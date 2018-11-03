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03.11.2018 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Северодвинске в ДТП пострадали пять человек

Текст: Ольга Штраус

В больницу Северодвинска поступили пять человек, пострадавших в результате дорожного столкновения автомобилей Volkswagen Polo и Mazda 6. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Архангельской области.

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Собеседник агентства уточняет, что все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Водители обоих автомобилей были трезвы.

По предварительным оценкам, ДТП произошло  в результате того, что автомобиль Volkswagen, в котором находились трое человек, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество водителю автомашины Mazda, где ехали двое. В настоящее время расследуются все обстоятельства происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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