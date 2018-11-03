На Кубани при столкновении поезда и КамАЗа пострадали 18 человек

В Краснодарском крае пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем. В результате происшествия пострадали 17 человек, сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Инцидент произошел третьего ноября в четыре часа утра между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель КамАЗа выехал на переезд в тот момент, когда по путем ехал состав. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, но расстояние оказалось слишком маленьким.

По данным пресс-службе СКЖД, в результате ДТП был госпитализирован только водитель грузовика. Также ранения получили машинист, его помощник и 15 пассажиров. У всех них легкие травмы.

В свою очередь, в Тимашевской районной больнице заявляют о четырех госпитализированных, один из которых находится в тяжелом состоянии.

В краевом управлении МВД отмечают, что поезд состаял из 17 вагонов, в которых в момент аварии ехали 650 пассажиов, в том чсиле 188 детей.

Авария сказалась на движении поездов. Так в пресс-службе СКЖД заявили, что задержаны пассажирские составы № 103 "Адлер - Москва" и №335 "Екатеринбург - Новороссийск". Движение осуществляется по соседним путям.