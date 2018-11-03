Названы самые популярные среди мужчин курорты России

Мужчины, путешествующие в одиночку, чаще всего ездят в Крым. Об этом сообщает сервис Tvil.ru, организовавший соотвествующее исследование.

Рейтинг курортов для холостяков составили к 3 ноября - Всемирному дню мужчин. Топ сформировался в результате подсчета количества броней жилья в разных городах на сервисе Tvil.ru. В первую десятку вошли Ялта, Феодосия, Сочи, Судак, Алушта, Евпатория, Севастополь, Анапа, Алупка и Геленджик.

- Мужчины бронируют жилье на период от семи до десяти ночей и тратят на аренду от 2 тысяч рублей в сутки в Евпатории до 2,8 тысяч рублей в Ялте, - отметили специалисты.

Дневные траты на отдых практически равны стоимости жилья за сутки. Например, в Феодосии мужчины тратили 2,1 тысячи рублей за день, в Судаке- 2 тысячи, в Алуште - 2,5.