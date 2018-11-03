Александра Костенюк с победы стартовала на женском ЧМ по шахматам

Россиянка Александра Костенюк с победы начала выступление на женском чемпионате мира по шахматам в Ханты-Мансийске. В первом раунде она черными фигурами взяла верх над Даницей Васкес из Пуэрто-Рико.

Помимо Костенюк, лишь две из 10 россиянок сумела выиграть первую партию: Наталья Погонина победила представительницу Индии Бхакти Кулкарни, а Екатерина Лагно одержала победу над южноафриканкой Джесси Никки Фебруари.

Алиса Галлиамова, Марина Гусева, Анастасия Боднарук и Александра Горячкина свои партии сыграли вничью. А Ольга Гиря, Алина Кашлинская и Валентина Гунина начали турнир с поражений. Ответные партии состоятся в воскресенье. Если счет в том или ином противостоянии окажется равным, победительниц партий определит тай-брейк, который в случае необходимости пройдет в понедельник.