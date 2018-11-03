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03.11.2018 16:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Челябинске установили памятник "российскому Хатико"

Текст: Светлана Добрынина (Челябинская область)
Фото: Владимирвикторович Усманов/vk.com Фото: Владимирвикторович Усманов/vk.com
Фото: Владимирвикторович Усманов/vk.com

В центре Челябинска установили памятник городской легенде - собаке, которая два года ждала на трамвайной остановке своего хозяина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автора скульптуры Аллу Давидович.

Владелец погиб в автоаварии, но собака все равно каждый день приходила на одно и тоже место, в надежде его встретить. Горожане окрестили преданного четвероногого друга "российский Хатико".

Фото: depositphotos.com
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История закончилась печально - три года назад пес тоже погиб под колесами автомобиля. В честь верного животного горожане предложили установить в центре города, на пешеходной улице Кировка памятник.

По данным РИА Новости, деньги на памятник собирали волонтеры. Сбор средств начался еще в 2015 году. С инициативой также помогли местные депутаты.

По фотографиям и видеоматериалам, которые сняли и принесли жители города, Алла Давидович сделала модель. По задумке автора бронзовый пес спокойно бежит вдоль улицы и всматривается в прохожих - не здесь ли хозяин?

Художник Алла Довидович во время работы над скульптурой. Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Рядом с памятником преданности прохожие уже оставляют игрушки для животных. По задумке, здесь же будет установлена бронзовая копилка, куда все желающие смогут жертвовать средства на помощь бездомным животным Челябинска.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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