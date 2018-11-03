За последние пять лет Югра приняла 11 тысяч соотечественников

Делегация Югры приняла участие в VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Форум завершился в Москве 1 ноября.

Отметим, Югра начала реализацию госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников пять лет назад, в октябре 2013 года. За это время ее участниками в Югре стали более одиннадцати тысяч человек, в большинстве своем выходцев из республик бывшего СССР, сегодня волею судьбы оказавшихся за границей.

Сейчас в округе действует собственная госпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы". Она направлена на объединение возможностей потенциальных переселенцев из числа квалифицированных специалистов, проживающих за рубежом, с потребностями развития Югры.

Чем привлекает Югра

Директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Николай Милькис в ходе форума на секции "Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками" рассказал об инвестиционном и экспортном потенциале автономного округа, представил основные направления и перспективы инвестиционной политики в Югре, предпринимательскую инфраструктуру и т. д.

Только за два последних года в Югру переселились 6678 соотечественников, из них 3371человек - участник государственной программы и 3307 - члены их семей. Больше всего переселенцев прибыло из Украины, Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Грузии, Абхазии, Туркменистана. Кроме того, зарегистрирован один житель Германии.

Для соотечественников установлены критерии участия в программе. Так, они должны иметь высшее профессиональное или среднее образование, наличие подходящей соотечественнику вакансии в заявленном для переселения муниципалитете и возраст не менее 18 лет.

Округу нужны специалисты

С учетом отраслевой специфики экономики Югры участники программы устроились на работу в сферах строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр, здравоохранения и образования. Кроме того, региональной программой предусмотрена возможность участия в ней молодежи из числа соотечественников, обучающихся в Югре в учреждениях среднего и высшего образования. В 2016-2018 годах ее участниками стали 134 студента.

На территории региона соотечественникам за счет средств окружного бюджета предоставляются: ежемесячная компенсация расходов по оплате найма жилья, а это десять тысяч рублей в течение полугода, бесплатная медицинская помощь в соответствии с территориальной программой госгарантий. Только компенсацией расходов по оплате найма жилья в 2016 году воспользовалось 681 человек, в 2017 году - 371, в 2018 году, по состоянию на 1 октября, - 210 человек.

Важно, что реализация программы "Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы" способствует созданию благоприятных условий для переселения в регион необходимых для округа специалистов, проживающих за рубежом, их быстрому включению в трудовые, социальные связи, адаптации, улучшению в Югре ситуации с обеспечением в том числе и многих дефицитных кадров.

Развивать культурные связи

В этом направлении одно из самых значимых мероприятий - международная конференция "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды", проводимая в Югре. За четыре года ее участниками стали более 360 человек, в том числе 56 соотечественников из Армении, Украины, Беларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Германии, Франции, Великобритании, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На конференции обсуждаются проблемы сохранения русской культуры и языка в полиэтнической среде, формирования толерантной среды и культуры межнациональных отношений, организации волонтерского движения, роли молодежных организаций в сохранении исторической правды о Великой Отечественной войне, укрепления российского образования и поддержки русскоязычных школ за рубежом и многие другие.

Налаженные в ходе конференций связи продолжают развиваться. С соотечественниками Словакии реализуется международный проект по инновации образовательных программ. Соотечественники из Беларуси, Узбекистана, Киргизии принимали участие в праздновании Дня Победы, Дня славянской культуры и письменности, организовывали мастер-классы для детей. В школы с преподаванием на русском языке Таджикистана и Киргизии за три года было направлено более 13,5 тысячи экземпляров учебников. Шесть преподавателей русского языка из Киргизии и Таджикистана прошли обучение, получили удостоверения о повышении квалификации в Сургутском педагогическом университете. Для 30 учителей русского языка Киргизии и Словакии проведены выездные курсы повышения квалификации. Для соотечественников и их детей организуются выездные гастроли Сургутского музыкально-драматического театра. Представители Югры принимают участие в мероприятиях, проводимых в Беларуси и Болгарии, в том числе Всемирном молодежном форуме российских соотечественников.

В 2019 году в Ханты-Мансийске планируется проведение пятой конференции "Развитие образовательных, культурных и научных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению российской духовной и культурной среды", а также пятых Всемирных игр юных соотечественников.