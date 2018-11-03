Роспотребнадзор предупредил о сальмонеллезе в Малайзии

В пяти районах штата Кедах Малайзии зарегистрировано 85 случаев заболевания сальмонеллезом. Об этом сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на министерство здравоохранения Малайзии.

Два человека из заболевших скончались, 21 - госпитализирован. Причиной заболевания стало употребление в пищу национального блюда "лакса" (разновидность лапши с курицей), произведенного на одном из предприятий общественного питания без термической обработки.

Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, поражающее в первую очередь органы желудочно-кишечного тракта. Возбудителем являются бактерии рода сальмонелла. Они очень устойчивы во внешней среде. В организм человека попадают как от животных (кошек, собак, коров, свиней, диких и домашних птиц), так и из продуктов животноводства - мяса, молока, яйц.

Для болезни характерно тяжелое течение. Инкубационный период же невелик. Обычно он составляет от 3 до 72 часов. После этого у больного поднимается температура, начинаются расстройства стула, тошнота и рвота. Характерна острая боль в области живота. Симптомы сальмонеллеза также включают очень высокую температуру, которая может подниматься до 40 градусов. Кроме того у больного может наблюдаться падение давления, тахикардия, изменения в работе сердца.