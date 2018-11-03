Российский торпедоносец подлетел к флагману Шестого флота США

В Сети появились фото пролета дальнего противолодочного самолета Ту-142 Морской авиации России над флагманом Шестого флота США командным кораблем Mount Whitney. Снимок с борта американского флагмана сделал корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе.

Самолеты российского Военно-морского флота совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Mount Whitney участвует в масштабных маневрах НАТО Trident Juncture в Норвегии. В ходе маневров, в частности, отрабатываются боевые операции на море - для этого к Скандинавии подошла эскадра ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman.

Спущенный на воду в 1971 году Mount Whitney руководит действиями Шестого флота США. 189-метровый корабль оснащен оборонительным вооружением.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Предназначен для ведения морской разведки, поиска и уничтожения подводных лодок. Радиус действия 5200 километров, вооружение: торпеды, противолодочные авиационные ракеты, морские мины.