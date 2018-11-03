Российский торпедоносец подлетел к флагману Шестого флота США

Et soudain, un Tupolev au-dessus du navire-amiral de l'#Otan: la Russie s'invite dans les grandes manoeuvres #TridentJuncture18 (photos exclusives de @jnackstrand) https://t.co/ZJthkcDhcT #AFP pic.twitter.com/eIgCoRUTFG— P_Deshayes (@P_Deshayes) 3 ноября 2018 г.
В Сети появились фото пролета дальнего противолодочного самолета Ту-142 Морской авиации России над флагманом Шестого флота США командным кораблем Mount Whitney. Снимок с борта американского флагмана сделал корреспондент AFP Пьер-Анри Дейе.
Самолеты российского Военно-морского флота совершили плановый полет над нейтральными водами Норвежского моря, сообщили в Минобороны РФ.
Mount Whitney участвует в масштабных маневрах НАТО Trident Juncture в Норвегии. В ходе маневров, в частности, отрабатываются боевые операции на море - для этого к Скандинавии подошла эскадра ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman.
Спущенный на воду в 1971 году Mount Whitney руководит действиями Шестого флота США. 189-метровый корабль оснащен оборонительным вооружением.
Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. Предназначен для ведения морской разведки, поиска и уничтожения подводных лодок. Радиус действия 5200 километров, вооружение: торпеды, противолодочные авиационные ракеты, морские мины.