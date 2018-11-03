Саркози: Антироссийские санкции привели к непредвиденному эффекту

Москва отдаляется от Европы и сближается с Пекином. К такому "непредвиденному эффекту" привели антироссийские санкции, заявил в интервью Point бывший президент Франции Николя Саркози.

Комментируя санкции в отношении Москвы, политик отметил, что они контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев и навязываются распоряжениями президента США Дональда Трампа. Саркози также выразил сожаление, что политика экономических ограничений сводится к тому, чтобы "подтолкнуть Россию в объятия Китая", цитирует РИА Новости.

Экс-президент Франции убежден, что необходимо наладить отношения с Россией. Более того, нужно "представить себе новую наднациональную организацию, в которой бы собрались три стороны: Европа, Турция и Россия".

Саркози также отметил, что выступает за усиленный диалог между Москвой и Евросоюзом, так как это укрепит архитектуру континента.