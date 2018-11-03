СМИ: Леонид Слуцкий возглавит лиссабонский "Спортинг"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в ближайшее время может сменить место работы. Как утверждает A Bola, в приглашении российского специалиста заинтересован лиссабонский "Спортинг".

По данным источника, президент "Спортинга" Фредерико Варандас лично совершил поездку в Нидерланды, чтобы встретиться с Леонидом Викторовичем и провести с ним переговоры. Отмечается, что если стороны придут к соглашению, то португальский клуб должен будет выплатить "Витессу" неустойку в размере 500 тысяч евро.

"Витесс" - второй клуб в европейской карьере Слуцкого. Начинал россиянин за рубежом не слишком удачно - в прошлом году он возглавлял английский "Халл Сити", и перед тренером была поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Однако результаты "тигров" при Слуцком не оправдывали ожиданий руководства клуба.

Зато в Нидерландах у Леонида Викторовича дела складываются сравнительно неплохо. Его "Витесс" после 10 матчей набрал 15 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице "Эредевизии".

Ранее, напомним, Слуцкий возглавлял сборную России. Также он работал в ЦСКА, который трижды привел к титулу чемпиона страны.