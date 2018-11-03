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Рубрика: В мире

США и Турция взаимно отменили санкции в отношении министров

Власти Турции в пятницу отменили санкции, введеные ранее против двух министров США: министра юстиции Джеффа Сешнса и внутренней безопасности Кирстьен Нильсен. Об этом заявил официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой. Он также отметил, что теперь американские министры смогут беспрепятственно въезжать на территорию Турции.

США выразили надежду на пребывание Турции в НАТО

По словам Хами Аксоя, это было сделано в ответ на решение минфина США о снятии санкций с министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и турецкого министра юстиции Абдулхамита Гюля Анкара, пишет ТАСС.

Напомним, 1 августа по приказу президента США Дональда Трампа были введены санкции в отношении двух турецких министров из-за того, что Анкара задержала американского пастора Эндрю Брансона. После освобождения пастора и возвращения его в США, Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты и Турция могут наладить отношения.

В мире США В мире Ближний Восток Турция Санкции и антисанкции
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