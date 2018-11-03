США восстановят все снятые в 2015 году санкции против Ирана

Все санкции, снятые с Ирана в рамках ядерной сделки 2015 года, будут восстановлены. Об этом объявила администрация президента США Дональда Трампа. Подчеркивается, что Трамп возвращает "самые жесткие санкции в отношении Ирана", а нарушителей ждут "суровые последствия".

Об этом информирует агентство Associated Press, ссылаясь на сообщение Белого дома. В документе говорится о том, что возращение санкций позволит лишить режим дохода, который используется "для финансирования террористических группировок, подстрекания нестабильности в мире, финансирования программ по ядерным и баллистическим ракетам, и обогащения своих лидеров", цитирует "Интерфакс".

Санкции США вступят в силу в понедельник и затронут финансовый и энергетический секторы Ирана. Ограничения ударят по странам, которые продолжают импортировать иранскую нефть или же работают с подсанкционными иранскими компаниями, отмечает Associated Press.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США освобождают восемь стран от новых нефтяных санкций в отношении Ирана. Однако, как отмечает агентство, это временное явление. Помпео не уточнил, каких именно стран это коснется, однако СМИ предполагают, что речь может идти об Индии, Японии, Южной Корее и Китае. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция также входит в список восьми стран.