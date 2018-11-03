Стрельба произошла в Дартмутском колледже США, есть раненые

По меньшей мере один человек ранен в результате инцидента со стрельбой в Дартмутском колледже на северо-востоке США. Сообщается, что пострадавший не являлся учащимся данного учебного заведения.

Об этом передает газета The Dartmouth. Известно, что инцидент произошел вечером. Изначально в местную полицию поступило несколько сообщений о выстрелах в разных местах, но они не подтвердились.

Однако позже на сайте колледжа появился протокол безопасности для ситуаций с участием злоумышленников/активных стрелков. Затем система оповещения Дартмута разослала электронное письмо с указанием на выстрелы в районе улиц School Street и West Wheelock Street.

На данный момент полиция активно ищет подозреваемого стрелка. Ведется расследование подробностей происшествия.