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03.11.2018 23:24
Рубрика: В мире

Титул "Мисс Земля 2018" завоевала Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама

Фото: AP Photo/Bullit Marquez Фото: AP Photo/Bullit Marquez
Фото: AP Photo/Bullit Marquez

Победительницей международного конкурса "Мисс Земля 2018" стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс Rappler.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Названы россиянки, которые выступят на "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная"

"Мисс Земля" входит в число четырех самых престижных конкурсов красоты, куда входят также "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл", но в отличие от остальных, носит "экологическую" окраску. Участницы этого состязания представляют экологические проекты.

Победительница, например, представила жюри проекте по сохранению реки Меконг на юге своей страны и ее презентация получила высокую оценку.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Конкурсы красоты
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