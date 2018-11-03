Титул "Мисс Земля 2018" завоевала Фыонг Кхань Нгуен из Вьетнама

Победительницей международного конкурса "Мисс Земля 2018" стала 23-летняя представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен, передает РИА Новости со ссылкой на ресурс Rappler.

"Мисс Земля" входит в число четырех самых престижных конкурсов красоты, куда входят также "Мисс Вселенная", "Мисс мира" и "Мисс Интернешнл", но в отличие от остальных, носит "экологическую" окраску. Участницы этого состязания представляют экологические проекты.

Победительница, например, представила жюри проекте по сохранению реки Меконг на юге своей страны и ее презентация получила высокую оценку.