Трамп пожелал удачи задержанному за драку актеру Алеку Болдуину

Президент США Дональд Трамп пожелал удачи Алеку Болдуину, которого полицейские задержали за драку. Инцидент с участием известного актера произошел в пятницу в одном из районов Манхэттена в Нью-Йорке.

По данным телеканала ABC News, Болдуин был задержан за то, что ударил человека. Конфликт спровоцировали разногласия из-за места на парковке, пишет РИА Новости. О том, кто стал вторым участником ссоры - не сообщается.

"Я желаю ему удачи", - заявил глава Белого дома, комментируя ситуацию вокруг актера. Алек Болдуин, известный своими демократическими взглядами, неоднократно пародировал Дональда Трампа в юмористическом шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.