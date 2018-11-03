Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США

Специалисты Twitter удалили более десяти тысяч учетных записей, с помощью которых в автоматическом режиме публиковались сообщения, призывавшие не голосовать на промежуточных выборах в Конгресс США.

Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что такие меры были приняты в сентябре и начале октября этого года. Отмечается, что аккаунты выглядели так, будто их используют сторонники Демократической партии США, однако на самом деле, это было не так. О нарушениях администрацию Twitter проинформировали представители партии, пишет ТАСС.

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс пройдут в США шестого ноября. Будут переизбраны все депутаты палаты представителей, ряд сенаторов и губернаторов. Досрочно уже проголосовали около 24,7 миллиона человек, в их числе и президент Дональд Трамп с супругой.