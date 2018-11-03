Ученые рассказали о новой опасности соли

Американские исследователи из Йельского университета выяснили, что соль может спровоцировать развитие рассеянного склероза. Кратко о работе ученых сообщает MedicalXpress со ссылкой на журнал Nature Immunology.

Как пояснили специалисты, присутствие в организме большого количества соли активирует так называемый сигнальный путь Wnt (который, кстати, также вовлечен в развитие злокачественных опухолей). В результате нарушается работа регуляторных Т-клеток и происходит воспалительный процесс. Как следствие - развивается поражающий центральную нервную систему недуг.

Ранее исследователи из Корнеллского университета (США) связали употребление большого количества соли с инсультом и слабоумием. Дело в том, что "пересоленая" еда снижает в организме человека концентрацию оксида азота - крайне важной для работы мозга и сердца молекулы.

Кстати

Ученые назвали профессии, повышающие риск рассеянного склероза - серьезного аутоимунного заболевания, возникающего в возрасте 15-40 лет. Среди них оказались маляры, дизайнеры, декораторы, мастера маникюра.