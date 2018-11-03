Ученые рассказали о влиянии мобильных телефонов на появление рака

Специалисты Национального института гигиены окружающей среды США нашли новые свидетельства того, что используемые в работе 2G и 3G-сотовых телефонов радиоволны могут провоцировать развитие злокачественных опухолей.

В новом эксперименте исследователи наблюдали на двумя сотнями грызунов, которых поместили в особую клетку, имитировавшую работу антенн мобильного телефона. Причем часть мышей подвергали воздействию радиоволн еще в утробе матери.

Все животные получали разную дозу облучения. Для некоторых особей она в четыре раза превышала максимально допустимую для мобильных телефонов.

Специалисты заключили, что облучение грызунов радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц "показало, что эти формы излучения, закодированные в "мобильном формате", обладают канцерогенной активностью", пишет РИА Новости.

Так, у животных было зафиксировано появление злокачественных новообразований в области сердца, а также мозга и печени.

По словам руководителя коллаборации National Toxicology Program Джона Бачера, их работа требует дополнительных исследователей, так как в случае с грызунами облучению подвергалось все тело, тогда как "люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке на их голове, делая это не так часто".

Между тем

Ученые из Австралии провели глобальное исследование, в ходе которого пришли к выводу, что излучения мобильных устройств не влияют на развитие рака мозга у человека.