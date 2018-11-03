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03.11.2018 11:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученый рассказал, как изменится жизнь россиян из-за глобального потепления

Текст: Ольга Игнатова
Южные регионы могут страдать от засухи, более северные станут плодороднее, а полярным городам придется укреплять дома.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такую точку зрения в интервью РИА Новости высказал замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрий Дроздов.

По его мнению, все эти изменения - следствие глобального потепления климата на планете. Оно продолжается, и к концу XXI века практически на 50% площади современной криолитозоны (это верхняя часть земной коры с отрицательной температурой почв, с наличием или возможностью существования подземных льдов) многолетняя мерзлота оттает с поверхности.

Тем не менее, ученый успокаивает, что ничего катастрофичного в ближайшие 100 лет не произойдет".

Фото: depositphotos.com
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Аналогичной точки зрения придерживается и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если средняя температура воздуха до конца нынешнего столетия повысится на 1,5-2 градуса - это не катастрофа", - отметил он в беседе с корреспондентом "Российской газеты". Это так называемый мягкий сценарий глобального потепления климата, который не принесет губительных последствий.

Но есть и более жесткий сценарий, который может реализоваться примерно к 2087 году. Его последствия - это повышение уровня воды, увеличение жарких и засушливых периодов, как, например, таких, которые наблюдались в этом году в Западной Европе, Японии, Скандинавии, где температура воздуха превышала 30-градусную отметку довольно длительное время.

По словам Вильфанда, климат при таком сценарии очень сильно изменится. В Москве, например, зимы станут существенно мягче. И летние периоды станут намного жарче. И это не очень хорошо для людей, привыкших жить в умеренном климате. "Человек адаптировался к изменению давления, но человек, живущий в умеренных широтах, с трудом адаптируется к повышению температуры. Представьте, если в Москве будет такая же температура, как в Ставрополье? Там 35-градусные температуры привычны. А если в Москве температура достигает 30 градусов - это уже опасное явление",- уточняет Вильфанд , подчеркнув, что при жестком сценарии серьезные проблемы возможны на азиатской территории России, от Урала до Дальнего Востока. Ведь 60% нашей страны заняты вечной мерзлотой. "И там все дома, производственные учреждения, нефте-и газопроводы построены именно на льду. Там нет фундамента. Им как раз и является вечная мерзлота. Представляете, что начнется, если лед станет подтаивать! Все будет разрушаться",- добавляет синоптик.

Фото: depositphotos.com
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А в южных регионах, если будет резкой потепление, может исчезнуть гумус, который является главным компонентом чернозема. Как следствие - засуха и неурожаи, экономические потери. А ведь именно там самые густонаселенные регионы нашей страны.

Тем не менее, синоптик считает, что не стоит драматизировать ситуацию, а пока есть время, надо адаптироваться к изменению климата. "Например, минстрой должен думать над тем, как делать фундаменты, если вечная мерзлота перестанет быть основой. Нужно адаптироваться к тому, что появятся новые вирусы, инфекции, которые не характерны для умеренных и высоких широт",- считает Вильфанд.

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