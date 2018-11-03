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03.11.2018 23:38
Рубрика: В мире

В Британии хотят запретить "утреннюю пинту" перед вылетом

Текст: Татьяна Шадрина

Правительство Великобритании в ближайшие три месяца намерено рассмотреть вопрос о запрете продажи алкоголя до 10 утра в "чистой зоне" аэропортов страны. Об этом сообщает британское издание The Sun. 

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Сейчас для ресторанов и баров, которые работают в британских воздушных гаванях, сделано исключение. Они открываются не в 10 утра, как аналогичные заведения на всей территории Великобритании, а в три ночи. Правило действует с 2003 года.

У ряда пассажиров уже есть традиция перед вылетом выпить пинту пива, даже рано утром.  А для некоторых пассажиров аэропорт стал местом, где можно продолжить праздник.

Летом Управление гражданской авиации Великобритании констатировало, что число дебоширов на рейсах за последние годы резко возросло: в 2015 году было зафиксировано 195 случаев, а в 2017-м - уже 417. У авиакомпаний есть другие предложения - ограничить количество спиртного, которое продают в аэропортах, двумя порциями спиртного напитка.

В мире Европа Великобритания
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